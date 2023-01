Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Institutul national de Statistica (INS) reclama public ceea ce numesc „o incadrare salariala discriminatorie in cadrul institutiei”, „angajari facute smechereste”, „directii create cu dedicatie” si „sarabanda privilegiatilor” din Institut, ei dezvaluind ca de mai multi ani oameni…

- Sindicalistii din Institutul national de Statistica (INS) reclama public ceea ce numesc „o incadrare salariala discriminatorie in cadrul institutiei", angajari facute smechereste", „directii create cu dedicatie" si „sarabanda privilegiatilor" din Institut, ei dezvaluind ca de mai multi ani oameni fara…

- Nicolae Paun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, da in judecata Institutul Național de Statistica, deoarece considera ca angajații acestei instituții nu eu efectuat corect recenzarea romilor din Romania, anunța partidaromilor.ro. Reprezentantul romilor susține ca recenzorii INS au refuzat…

- Asociația Partida Romilor Pro-Europa vrea sa dea in judecata Institutul Național de Statistica, pe care il acuza ca nu a numarat corect populația de etnie roma la recensamantul din acest an. Potrivit datelor provizorii prezentate vineri de INS, 569.500 de romani s-au declarat de etnie roma la recensamant.

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), Romania va cunoaște un nou val de scumpiri in urmatoarele trei luni, anunța angajatorii care vorbesc despre o creștere „accentuata” a preturilor de vanzare cu amanuntul. Prețuri mai mari se așteapta și in industria prelucratoare…

- Romania a importat in primele noua luni ale anului o cantitate de gaz cu 19,2% mai mica decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. Productia interna de gaze a fost si ea in scadere cu 4,3%. Din totalul resurselor de gaze, de 6,8 milioane…

- Fundatia Friedrich Ebert Romania a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca impreuna cu Syndex Romania a actualizat valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2022 (luna septembrie). “Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi…