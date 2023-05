Cel care a bagat Magistrala 4 in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) stia foarte clar ca nu o sa luam banii acestia, pentru ca proiectul nu se va putea califica, a afirmat, joi, secretarul general al USLM, Marian Artimon, intr-o conferinta de presa. „Dupa parerea noastra, cel care a bagat in PNRR aceste statii – si nu am inteles de ce s-a oprit pentru o statie si nu a dus de la Filaret sa mearga pana la Eroii Revolutiei, sa o conecteze la reteaua actuala – a facut-o cu buna stiinta. Stia foarte clar ca nu o sa luam banii astia din PNRR pentru Magistrala 4. Dansul a avut o ura mare…