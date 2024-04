‘Nu mă compar cu Mama Omida, dar am anticipat corect. Doctorul…

Verdictul lui Ludovic Orban dupa „ruperea” coaliției: „Nu ma compar cu Mama Omida, dar am anticipat corect. Doctorul este pa!” Liderul Forța Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, susține ca șansele lui Nicușor Dan pentru cursa alegerilor locale din București tocmai au crescut prin retragerea lui Catalin Cirstoiu. „Cu un ochi rad, cu unul plang. Rad, pentru ca nu ma pot abține cand ii vad cat de caraghioși, cat de penibili sunt. Plang cu un ochi pentru ca ma gandesc ca biata țara este pe mana lor și este in pericol sa mai ramana inca 4 ani sub acest stigmat al prostiei și hoției. Se vede totuși…