Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației. Masura vine in contextul in care toate unitațile din invațamantul preuniversitar sunt inchise in perioada 11-22 martie. Potrivit calendarului inițial, simularea Evaluarii Naționale ar trebui sa aiba loc astfel: The post Simularile pentru Evaluarea naționala și Bacalaureat, amanate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .