Simularea pentru bacalaureat: 5 elevi dați afară pentru ca au încercat să copieze. Mii de elevi nu au particpat din cauza carantinei La simularea examenului de bacalaureat, orgnizata luni, in format fizic, au participat 112.153 de elevi de clasele a XII-a și a XIII-a. Mii de elevi nu au putut sa participe la testare, din motive de carantina. Potrivit Ministerului Educației este vorba de elevii a 78 de licee aflate in localitați carantinate din cauza incidenței mari […] The post Simularea pentru bacalaureat: 5 elevi dați afara pentru ca au incercat sa copieze. Mii de elevi nu au particpat din cauza carantinei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

