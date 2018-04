Simte emoția muzicii alături de „Careul de tenori ai Operetei în partituri memorabile” Evenimentul zilei va invita la un spectacol in care veți simți emoția și bucuria muzicii ascultand partituri celebre din canțonete, muzica de opereta și musical, interpretate de Careul de tenori ai Operetei. Spectacolul intitulat “Vestitorii primaverii... in partituri tenorale”, va avea loc pe 27 aprilie 2018, ora 19:00, la Palatul Național al Copiilor, București. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere la sorti, pentru zece participanti dintre cei inscrisi la concurs si care raspund corect la intrebarea noastra. Pentru a raspunde la intrebare, cititi cu atentie articolul nostru! Nimic mai… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

