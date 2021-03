Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mia de locuitori, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica sa fie permisa doar pana la ora 20:00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora…

- Membrii proiectului „Școli curate” prin care se propune responsabilizarea autoritațile publice locale in raport cu sistemul educațional, solicita primarilor din județul Bacau sa iși onoreze atribuțiile legale de administratorii școlilor, in contextul elaborarii bugetelor locale pentru anul 2021. „Școli…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza de 8 martie 2021, ora 10, la Casa Memoriala „George Bacovia” din str. George Bacovia, nr. 13, editia a V-a a proiectului Femeile lumii. Manifestarea este dedicata Zilei Internationale a Femeii. In acest an organizatorii propun publicului un recital…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat la o intalnire de lucru, impreuna cu delegația UNICEF Romania alcatuita din Gabriel Vockel – reprezentant adjunct, Cristina Badea – manager proiect, Corina Popa – ofițer Protecția Copilului și Nicoleta Elisei – coordonator zonal,…

- Stabilita in Statele Unite, unde are o licența in Sanatate Publica la Universitatea din Toledo, atleta de 26 de ani va reprezenta Romania și CSM Bacau la Campionatul European de sala programat in acest weekend, in Polonia. 20 de ore pentru patru minute și 13 secunde Peste 10.000 de kilometri. Parcurși…

- Cunoscutul istoric, colecționar medalist, arhivist și mulți ani director al Arhivelor Statului Bacau, Vilica Munteanu, a fost sarbatorit și omagiat, miercuri, 24 februarie, la o manifestare de suflet, organizata la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau. Evenimentul a avut loc chiar in ziua in…

- Sectia de arta a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau deschide, in data de 30 ianuarie 2021, de la ora 12.00, la Galeriile „Alfa”, a III-a editie a Salonului „Umorul in arta” – expozitie de caricatura. Prima editie a fost realizata in anul 1979. La peste 40 de ani, acest proiect a fost reluat.…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, in colaborare cu Muzeul Militar National „Regelele Ferdinand I” – Filiala Bacau, Arhivele Naționale Bacau si Fundatia cultural-stiintifica „Iulian Antonescu”, organizeaza in data de 24 ianuarie 2021, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859.…