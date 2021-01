Istoria nu se scrie cu negru pe alb

Anul trecut am decis să citesc istorie. Și am luat-o cătinel cu Grigore Ureche, Miron Costin și Ioan Neculce, Bălcescu, Iorga, Giurescu, Xenopol, Oțețea și așa mai departe. Abia am zgâriat puțin zidul. Sunt kilograme de cărți care așteaptă să fie citite, inclusiv autori pe care i-am găsit întâmplător în anticariate: Dimitrie Onciul,… [citeste mai departe]