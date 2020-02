Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat un formular de adeziune.

- Președintele PSD Timiș, Calin Dobra, și-a dat demisia din aceasta funcție, conducerea centrala a partidului luand act de aceasta hotarare, astazi. Interimar in funcție a fost numit președintele executiv al filialei, Alfred Simonis, care este și șeful grupului social-democrat din Camera Deputaților.…

- In prezent lider al Grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis are prima sansa de-a ajunge presedinte al PSD Timis la alegerile care vor avea loc la inceputul anului viitor. O functie pe care si-o doreste si actualul presedinte, Calin Dobra, si, posibil, senatorul Eugen Dogariu.…