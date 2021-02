Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Dumitru, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara de la noi, a trecut prin clipe grele, in urma cu cațiva ani, atunci cand a suferit o adevarata drama. Artistul a facut declarații cutremuratoare la Antena Stars.

- Cornel Pasat și soția lui Bianca au oferit primele declarații in direct la Antena Stars despre cea de-a doua sarcina a blondinei. Invitați la Star Matinal, cei doi parinți au vorbit deschis despre relația și frumoasa lor familie.

- Angela Rusu este in culmea fericirii și asta pentru ca de cateva luni traiește o minune. Artista a vorbit in direct la Antena Stars despre cum viața ei a capatat o alta intorsatura de cand a aflat ca in vara acestui an va deveni și mama, dar și bunica. Ea este insarcinata pentru a treia oara, iar fiica…

- Alex Bodi face declarații in exclusivitate despre amenințarile pe care le-au primit Bianca Dragușanu și fiica ei. Marturiile afaceristului le puteți urmari la Star Magazin, emisiune prezentata de Laura Micovschi de la ora 14:00 la Antena Stars.

- Ionuț Belei a oferit noi declarații exclusive pentru Antena Stars, legate de starea sa de sanatate. Caștigatorul Chefi la cuțite a fost la un pas de leșin și transportat ulterior de urgența la spital.