- Printul Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, si sotia acestuia, Alina-Maria de Roumanie, s-au imbracat in costume traditionale bucovinene si au realizat o sedinta foto la Muzeul „Arta Lemnului” din Campulung Moldovenesc.

- Andreea Balan este o mama extrem de implicata, ceea ce a demonstrat de nenumarate ori. Vedeta are grija sa nu re refuze micuțelor ei nici macar o dorința, ba mai mult decat atat le surprinde deseori cu cadouri, unul și unul. Recent, fetițele sale au fost extrem de fericite de ultimul cadou facut de…

- Simona Hapciuc, fosta concurenta la „Survivor Romania” și actrița, a atras atenția cu cele mai recente declarații. A dezvaluit ca și-a facut anul trecut testamentul. Nu mai are nicio ruda, așa ca a vrut sa iși asigure fiul, in caz ca ea pațește ceva. Baiețelul ei are doar trei ani. Vedeta a desemnat-o…

- Pana acum, Adela Popescu a fost destul de rezervata in ceea ce privește expunerea mezinului familiei sale pe rețelele de socializare. Se pare ca de data aceasta, vedeta nu s-a mai putut abține și a postat o fotografie emoționanta cu baiețelul ei cel mic. Fotografia i-a sensibilizat pe internauții care…

- Cristina Ciobanașu are parte chiar in aceste momente de o revedere emoționanta și asta pentru ca dupa mult timp a ajuns sa se bucure de compania mamei, a fratelui și a bunicii sale. Actrița din serialul „Adela” s-a reintors la casa parinteasca pentru a-și incarca bateriile pentru un nou sezon ce va…

- Internaționalul spaniol Marcos Llorente, 26 de ani, și-a cerut in casatorie iubita, Paddy, intr-un mod inedit. Jucatorul lui Atletico Madrid a invitat-o la stadionul Wanda Metropolitano pentru un presupus eveniment in onoarea lui. Acolo, pe tabela de marcaj, a rulat un video cu imagini ale cuplului…

- Deși s-a retras de cațiva ani de sub lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu continua sa fie o prezența minunata in showbizul romanesc. Care este meseria de baza a fostei Miss Romania. Nimeni nu se aștepta la asta. Surpriza este una colosala. Puțini romani știu pentru ce s-a pregatit, de fapt, Nicoleta…

- Iasmina Hill și-a adus pe lume cel de-al doilea baiețel și nu putea fi mai fericita. La nici o saptamna dupa naștere, romanca radiaza alaturi de soțul ei și pare ca s-a recuperat foarte bine. Blondina și soțul ei, milionarul Bradford Hill, au intrat in direct la Antena Stars și au dezvaluit cum a fost…