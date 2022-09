(VIDEO) Recruții lui Putin, între comedie și tragedie

Noi imagini cu recruții ruși fac înconjurul internetului. Mobilizații par să fi pierdut deja o bătălie: cea cu sticla de băutură. Starea de spirit este atât de proastă încât unii dintre ei s-au luat la îmbrâncit. The #Russian alco-battalion has been successfully completed and is ready to… [citeste mai departe]