Simona Halep o va infrunta pe spaniola Sara Sorribes Tormo in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, care va debuta duminica, potrivit tragerii la sorti efectuate joi seara. Halep (28 ani), campioana din 2018, va juca in premiera cu iberica de 23 de ani, care ocupa locul 70 in ierarhia mondiala. Simona s-a oprit in sferturi la editia de anul trecut a turneului parizian. Daca va trece de Sorribes Tormo, Halep va juca in turul secund cu invingatoarea dintre Irina Begu (30 ani, 72 WTA) si elvetianca Jil Teichmann (23 ani, 54 WTA). Teichmann s-a impus cu 6-3, 6-1 in singurul sau…