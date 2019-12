Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) se relaxeaza preț de cateva zile acasa, in scurt timp urmand sa reia pregatirile pentru startul sezonului 2020. Campioana de la Wimbldon 2019 a publicat in seara de Craciun prima fotografie in social media alaturi de Toni Iuruc, cel cu care se afla intr-o relație incepand…

- Simona Halep a anulat antrenamentul de marti din cauza ploii care a inundat terenul. Chiar si asa, romanca a parut fericita ca a reusit sa sara peste acest antrenament. "Ploua la Dubai, iar antrenamentul a fost anulat. De ce zambesti, Simona?", a scris Darren Cahill pe Instagram. "Pareti…

- Ion Tiriac a dezvaluit mai intai, la SportEd Talks, dialogul pe care l-a avut cu Simona Halep dupa meciul din primul tur de la US Open 2019, castigat cu Nicole Gibbs: Tiriac: Sa-ti fie rusine cand te uiti in oglinda fata de mine, fata de toata lumea! Unde esti? Halep: Pai, da, domnu'…

- Simona Halep, 28 de ani, a plecat in vacanta cu iubitul ei, Toni Iuruc, imediat dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor 2019, scrie romaniatv.net. Cei doi au ales o destinatie exotica, in Insulele Maldive. Simona Halep se mentine in forma prin plimbarile zilnice pe care le face cu bicicleta, lucru…

- Simona Halep, 28 de ani, a incheiat anul pe locul 4 in clasamentul WTA. Eliminata in semifinale la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, China, constanțeaca a plecat in vacanța alaturi de iubitul ei, Toni Iuruc. Simona și Toni au aterizat, la inceputul saptamanii, in Insulele Madive, alegand o destinație…

- Simona Halep a fost ceruta in casatorie, iar acum se pregateste sa faca urmatorul pas! Sportiva a vorbit despre momentul in care isi va uni destinul cu iubitul ei, Toni Iuruc. Ce a spus despre nunta si unde vrea campioana noastra sa aiba loc marele eveniment?

- Star News. Simona Halep isi pune pirostriile. Se pare ca tenismena a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Toni Iuruc, iar ea, bineinteles, a spus da din toata inima. Simona a fost ceruta in casatorie in mare secret, iar daca nici acesta nu mai este gestul suprem de iubire, atunci nu stim ce altceva ar…

- Discreta din cale afara cand vine vorba de iubirile ei, Simona Halep a avut parte, de curand, de o surpriza din partea lui Toni Iuruc. Mai exact, omul de afaceri a ingenuncheat in fata ei si i-a pus intrebarea la care, probabil, visa, ea raspunzand emotionata: "DA". Si, imediat ce a acceptat cererea…