- Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) a trecut de Irina Begu (30 de ani, 73 WTA), in turul II de la Roland Garros, scor 6-3, 6-4 și s-a calificat in runda urmatoare. In turul III de la Roland Garros, Halep va da peste americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), care a trecut de Bernarda Pera (25 de ani,…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros , dupa ce s-a impus in fata Irinei Begu la capatul unui meci spectaculos. Simona s-a impus cu 6-3 si 6-4, dupa o ora și 23 de minute. Pentru calificarea in turul trei, Simona va primi 126.000 de euro și 130 de puncte…

- Simona Halep o va intalni, miercuri, in turul secund de la Roland Garros pe Irina Begu, de departe compatrioata cu care s-a infruntat cel mai des in circuit. Nu insa și in turnee de Grand Slam De un deceniu - poate și mai mult - incoace, Romania a trimis pe tablourile principale ale concursurilor majore…

- Irina Begu, locul 72 WTA, a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, locul 54 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-3, si s-a calificat in turul doi la Roland Garros, unde o va intalni pe Simona Halep. Begu s-a impus dupa un meci maraton de doua ore si 30 de minute de joc. In primul set, romanca s-a desprins la 4-1, dupa…

