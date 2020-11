Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a postat, luni, pe Twitter, ca s-a vindecat de COVID-19. „Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada”, a spus Halep pe pagina ei de Facebook.„100% recovered (100% recuperata – n.r.)”, este mesajul pe care Simona Halep…

- Pacienții care se infecteaza in același timp cu virusul gripei și cu noul coronavirus pot face forme mai severe de COVID-19. Medicul primar Adrian Marinescu de la Institutul Național de Boli infecțioase „Matei Balș" din București a explicat ca vaccinarea antigripala este foarte importanta, dar a atras…

- Chirurgul Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar in prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din București, conform antena3.ro. Forma de infectare cu COVID a chirurgului nu este una ușoara, el nu este intubat, dar primește oxigen, aceasta procedura fiind folosita pentru mulți dintre pacienții…