Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 15 WTA si cap de serie 15) a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In ultimul act al competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (locul 24WTA), scor 6-3, 2-6, 6-3, in…

- Simona Halep a intalnit duminica una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit, dar fosta lidera mondiala a demonstrat din nou ca ramane o adversara de temut si s-a impus in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia, dupa o lupta de doua ore si 16 minute de joc, scor 6-3, 2-6, 6-3. Eleva lui Patrick…

- Simona Halep a caștigar duminica seara finala turneului de tenis Masters 1000 WTA de la Toronto, invingand in ultimul act pe brazilianca Beatris Maia Haddad (24 WTA), dupa un meci disputat, de trei seturi, incheiat cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3.

- Cați bani a caștigat Simona Halep la Toronto. Fostul lider mondial arata o forma buna in Canada, dupa abandonul cauzat de caldura, de saptamana trecuta, la Washington. Romanca a ajuns deja in optimi, dupa ce s-a impus in doua seturi in fiecare din primele doua partide de pana acum. Simona Halep poate…

- Irina Begu (locul 45 WTA) a castigat, duminica seara, turneul de categorie WTA 250 de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis și-a adjudecat astfel al cincilea sau trofeu la simplu in circuitul WTA. Begu a invins-o in finala pe jucatoarea italiana Lucia Bronzetti (locul 78 WTA), scor 6-2, 6-2. Meciul…

- Romania se poate mandri cu o jucatoare de tenis care iși face meseria cu multa pasiune și daruire. Simona Halep a reușit sa se situeze pe prima poziție in clasamentul mondial WTA, in doua randuri, intre 2017 și 2019. A ocupat aceasta poziție timp de 64 de saptamani, fiind din acest punct de vedere a…

- Cați bani a caștigat Simona Halep dupa calificarea in sferturi la Wimbledon. Sportiva romanca a dat un adevarat „tun” financiar, dupa ce a „spulberat-o” pe Paula Badosa, cu scorul 6-1, 6-2. Simona Halep a caștigat primul set dupa numai 23 de minute, reușind 3 break-uri. Iata despre ce suma este vorba!…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 31 WTA si favorita 14, a castigat, sambata, turneul de categorie WTA 500 de la Eastbourne, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…