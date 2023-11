Stiri pe aceeasi tema

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Romanii lucreaza, in medie, peste 40 de ore pe saptamana, arata un raport Eurostat din septembrie 2023. Deși numarul pare firesc, in cele mai multe țari din vestul Europei, media orelor lucrate pe saptamana nu trece de 35. Romania are o cultura a lucrului peste program Un…

- Producatorul muzical Timbaland și-a cerut scuze dupa ce a spus ca Justin Timberlake ar trebui sa ii „puna botnița" fostei sale iubite Britney Spears, dupa publicarea carții de memorii a acesteia, The Woman in Me.

- Cate ore ar trebui sa lucreze o persoana? Aceasta este intrebarea care i-a preocupat pe indieni in ultimele zile, dupa ce miliardarul N.R. Narayana Murthy, fondatorul Infosys și socrul prim-ministrului britanic Rishi Sunak, a spus ca tinerii ar trebui sa fie pregatiți sa lucreze 70 de ore pe saptamana…

- Dupa ce a lucrat 5 ani in Austria in termoizolații, un bistrițean s-a gandit sa implementeze acasa tot ce a invațat și sa aduca cea mai eficienta și ecologica soluție de izolat termic și fonic casele: lana de lemn STEICO ZELL, lider de piața in Austria și Germania de ani buni. Și-a facut o firma – Edal…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a subliniat din nou, in discursul video de marti seara, ca sunt necesare eforturi anticoruptie in tara, subliniind ca este ceea ce asteapta Uniunea Europeana sa vada, pentru a decide eventual, la sfarsitul anului, inceperea negocierilor de aderare, potrivit…

- Un consilier de top a lui Zelenski spune ca Romania ar trebui sa doboare dronele si rachetele rusesti care se apropie de granitele sale „pe o anumita raza”. El a spus ca "tacerea mieilor", o trimitere la ezitarea autoritatilor romane de a admite ca o dron

- De la "tricolori" așteptam tot ce nu ne-a oferit in ultima vreme restul fotbalului nostru In mod normal, inaintea unor meciuri cu Israel (locul 76 FIFA) ș Kosovo (poziția 107), ar trebui sa dam pe-afara de optimism. Noi suntem locul 46, nu prea privim de sus pe multa lume, dar printre cei la care ne…

- Doar privind aspectul exterior este greu de identificat daca o miere este naturala, mai ales ca unii apicultori "mint" albinele, hranindu-le cu un sirop de zahar pentru a crește cantitatea de miere produsa. Deci, cum trebuie sa testezi mierea? 1. Frecați cateva picaturi de miere intre degete. Miere…