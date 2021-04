Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea starii de alerta peste 90 de zile s-ar putea face doar cu acordul Parlamentului, daca va fi adoptat un proiect de lege inițiat de deputații AUR. Inițiativa ii aparține deputatului de Galați al Alianței pentru Unirea Romanilor. „Deputatul AUR de Galați, Lilian Scripnic (foto), a inițiat o…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, despre prelungirea starii de alerta și resptricțiile pentru perioada urmatoare. "Cifrele din ultima saptamana sunt ingrijoratoare. Tendința de creștere este evideneta, iar presiunea pe ATI este tot…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita si a aratat ca formula de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 prin includerea focarelor se va aplica peste doua saptamani. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni hotararea…

- Ce relaxari pregatește Comitetul Național pentru Situații de Urgența in urmatoarele zile. Romania se afla in stare de alerta de aproape un an, dupa cele 60 de zile de stare de urgența declarata la izbucnirea epidemiei de coronavirus in primavara anului 2020. Dupa starea de urgența declarata din 16 martie…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a masurilor pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 aplicate pana in prezent. Hotararea va fi supusa aprobarii Guvernului in sedinta de marti.…