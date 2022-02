Simion a făcut prăpăd: Parlamentul interzice live-urile, bannerele și țipetele în plen Modificari drastice la regulamentul deputaților dupa ce liderul AUR l-a bruscat pe ministrul Energiei. Comisia a decis chiar marți seara sa interzica live-urile pe Facebook din plen, desfașurarea de bannere, țipetele și injuriile. Conducerea Camerei Deputaților a decis, marți, sa modifice regulamentul de funcționare, liderii grupurilor parlamentare PSD, PNL, UDMR și minoritați semnand un proiect […] The post Simion a facut prapad: Parlamentul interzice live-urile, bannerele și țipetele in plen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

