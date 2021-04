Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane care participau la un eveniment privat la un restaurant din judetul Giurgiu au fost depistate de politisti si amendate impreuna cu administratorul localului cu amenzi in valoare de 2.000 de lei. Activitatea privata a fost intrerupta de politisti, iar persoanele prezente, inclusiv administratorul…

- O femeie in varsta de 47 de ani din judetul Giurgiu este cercetata penal pentru violenta in familie dupa ce si-a lovit tatal cu un cutit in zona abdominala, in urma unor discutii in contradictoriu legate de mostenire. „Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112, de catre un barbat, din comuna…

- Eveniment Comunicat de presa / Vizita de documentare a reprezentantilor adminstratiei locale Giurgiu, in Alexandria martie 25, 2021 15:26 Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, insotit de o delegatie formata din specialisti din cadrul Primariei Giurgiu, a efectuat saptamana aceasta o vizita…

- Ceea ce s-a petrecut in zilele trecute in municipiul Giurgiu este de domeniul incredibilului și demonstreaza ca urbea este un sat fara stapan, unde fiecare face ce vrea. Fostul edil PP-DD, PSD și Pro Romania al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, se comporta ca și cum ar mai fi primar, deși a pierdut…

- Un polițist local din Barlad și-a vandut uniforma pe internet. Totul a ieșit la iveala dupa ce cumparatorul a predat la sediul Poliției Locale din Barlad coletul in care se afla uniforma barbatului. Mai exact, omul a adus o geaca reflectorizanta, cu insemnele institutiei si o pereche de bocanci si spune…

- Primaria Giurgiu face sondaj de opinie pentru a afla ce nume prefera localnicii pentru o nava a municipalitații. Este vorba despre o nava care a fost transformata cu fonduri europene și care va fi folosita in scopuri turistice, potrivit Mediafax. In cel mult doua saptamani, șantierul din Agigea…

- Un primar din județul Iași a gasit o soluție ciudata din cauza ca oamenii din satul pe care il conduce au distrus bancile din parc și arunca gunoaie peste tot. Primarul vrea sa pretinda celor care vor sa se plimbe pe alei sau sa joace fotbal pe terenul recent amenajat, sa faca, o cerere la primarie.…

- Primarul general al capitalei spune ca este in relații foarte bune cu liderul socialiștilor, Igor Dodon, precum și cu echipa care l-a inaintat și l-a sprijinit in alegerile locale pentru funcția de edil de Chișinau. Mai mult, Ceban spune ca deși nu mai este membru al Partidului Socialiștilor, colaborarea…