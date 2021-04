Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pentru cei trei jurați de la Chefi la cuțite, dupa ce in fața lor a venit unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Mihai Bendeac. Actorul Radu Micu și-a dorit sa-i impresioneze pe cei trei chefi, astfel ca a gatit o rețeta veche, din 1841.

- Adrian Savin a uimit prin preparatul sau pus in fața bucatarilor de la „Chefi la cuțite”, iar in aceasta seara, la Xtra Night Show, a dezvaluit de unde a moștenit talentul culinar și care a fost primul preparat pe care acesta a incercat sa il faca și pe care familia lui l-a laudat, deși nici acum nu…

- Una dintre marile surprize din ediția 8 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost apariția celebrei Rodica Popescu Bitanescu! Actrița a venit sa-i surprinda pe jurați cu o rețeta speciala.

- Unul dintre cei mai surprinzatori concurenți din ediția 5 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” este Silviu Toma. Concurentul in varsta de 36 i-a uimit pe jurați cu dezvaluirile sale.

- In ediția 4 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut sa il cunoaștem pe Marius Ghinoiu, concurentul care a reușit sa ii impresioneze pe chefi cu poveștile sale ce pareau ca nu se mai termina!

- Like Creața va ajunge peste cateva zile la spital. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite mai are puțin de așteptat pana ce-și va ține fetița in brațe, lucru care o emoționeaza și o entuziasmeaza in același timp. Și pentru ca a fost deschisa cu fanii ei pe tot parcursul saricinii, ținandu-i la curent,…

- Unul dintre cei mai apreciați foști concurenți de la Chefi la cuțite trece prin clipe grele, dupa ce mama sa a incetat din viața. Femeia a murit cu zile pe patul de spital, dupa ce medicii au diagnosticat-o cu coronavirus, deși ea nu avea simptome. In plus, fostul concurent acuza ca medicii ar fi furat…

- Bucurie mare pentru fanii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Like Creața se pregatește sa nasca! Fosta concurenta și-a facut bagajul pentru spital. Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare?