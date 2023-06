Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato a lansat varianta rock a piesei „Cool For The Summer”. Noua versiune include voci reinregistrate și producție actualizata de la Warren ‘Oak’ Felder, Keith ‘Ten4’ Sorrelles și Alex Nice, dand imnului de vara o intensitate regasita. „Cool for the Summer” a fost lansat inițial acum 8 ani ca…

- Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll”, a murit la varsta de 83 de ani in Elveția, a anunțat purtatorul ei de cuvant, potrivit Sky News . Tina Turner a fost una dintre marile voci rock din lue și una dintre cele mai carismatice interprete. Intr-o declarație, purtatorul de cuvant al ei a declarat: „Tina Turner,…

- ClockClock a lansat single-ul “Over”, o melodie pop hipnotica, cu un echilibru aproape perfect intre zeitgeist și inovație. In „Over”, ClockClock transmite o onestitate emoționala care este caracteristica muzicii trupei. Piesa nou-nouța este un cantec de dragoste și urmeaza dupa primul EP al trupei,…

- O piesa despre extreme, despre elementele naturii și contrastele care se atrag. ,,Cine-i focul, cine-i apa” vine acum insoțita și de un videoclip cinematic, in care Alina Eremia și elementele naturii se contopesc pentru rolul principal, pentru a va inspira și a va indemna la visare. Videoclipul a fost…

- Ne aflam in perioada Postului Mare, iar pricesnele sunt des intalnite pe platformele de muzica, dar și pe rețelele de socializare. Invierea Domnului este cel mai mare eveniment al omenirii atat din punct de vedere religios cat și istoric, pe care azi creștini il sarbatoresc anual cu mare strictețe,…

- Jurjak lanseaza primul single de pe urmatorul album – “Vorbe din popor”, o piesa care ne indeamna sa ne intoarcem la radacinile neamului nostru. Jurjak incepe prin aceasta piesa promovarea celui de-al patrulea material discografic, “Casa din padure”, care urmeaza dupa materialul “Hotii de vise”. “Hotii…

- Cheloo a ales ca de ziua sa de naștere sa le ofere un cadou fanilor sai. La ora 00:00, el a revenit in forța cu o noua piesa, care face furori. A facut suta de mii de vizualizari in doar cateva ore.

- “Ce-ți face inima” este o piesa dedicata celor care sufera din dragoste pierduta. Serena revine in atenția fanilor sai dupa mai multe colaborari cu nume cunoscute din lumea muzicala și lanseaza piesa ”Ce-ți face inima”, impreuna cu Cortes. ”Colaborarea cu Cortes s-a nascut cu ajutorul prietenilor și…