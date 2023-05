Stiri pe aceeasi tema

- Pronuntarea verdictului fusese programata pentru saptamana trecuta, dar judecatorii au anuntat ca au nevoie de mai mult timp pentru deliberari, asa ca noul termen pentru pronuntare a fost fixat la finele lunii mai 2023. Este vorba despre dosarul cu indicativul 245 118 2023, in care compania Holland…

- Lasat fara permis dupa ce a fost prins incalcand prevederile Codului Rutier, la Comarnic, Boureanu a contestat sancțiunea, așa ca va putea șofa in continuare, pana la o hotarare definitiva.

- Fostul președinte Donald Trump a confirmat ca va parasi luni stațiunea sa din Florida pentru a se deplasa la New York, unde o sa fie prezent marți in fața instanței in urma inculparii sale."Voi parasi Mar-a-Lago luni la ora 12.00, indreptandu-ma spre Trump Tower din New York", a scris Trump pe site-ul…

- Dosarul are indicativul 6729 118 2022 si in cauza a fost atacata HCL prin care s a decis casarea vaporaselor.In urma cu scurt timp, judecatorii de la Tribunal au anuntat ca vor pronunta peste doua saptamani un verdict in procesul care vizeaza cele cinci vaporase situate la intrarile in Constanta. Este…

- La Biserica „Nasterea Maicii Domnului" de langa Tribunal, cunoscuta și sub denumirea de Biserica Martirilor „In Memoriam" din municipiul Suceava, care are ca hram și sarbatoarea Sfintilor40 de Mucenici din Sevastia, au fost comemorați joi, 9 martie2023, deținuții politici ...

- Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține ca nu iși „poate explica” plecarea in corpore a judecatorilor de la CSJ. Potrivit ministrei, s-a facut „intr-un mod nepasator”. „Pana la urma și-au depus un anumit juramant. De cand un judecator se teme atat de ușor sa-și lasa angajamentul asumat…

- Soția lui Andi Moisescu, Olivia Steer, este citata in fața judecatorilor, intr-un dosar inceput inca din 2019, care, in ultimul an, s-a amanat din cauza unui expert care n-a dat doi bani pe dispozițiile instanței.