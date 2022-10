SII România estimează o cifră de afaceri în creștere cu 58% în anul fiscal 2022-2023 SII Romania, companie multinaționala specializata in servicii și soluții IT, estimeaza o cifra de afaceri de 30 milioane euro in anul fiscal 2022-2023, respectiv o creștere de cca. 58%, comparativ cu anul fiscal precedent și atingerea unui numar de 650 de angajați. Pe termen mediu, compania vizeaza o dezvoltare organica, atat in ceea ce privește extinderea portofoliului de servicii, cat și referitor la creșterea echipei. SII Romania a incheiat anul fiscal 2021-2022 cu o cifra de afaceri de 19 mil. Eur, in creștere neta de 48% fața de perioada precedenta (aprilie 2020-martie 2021), pe fondul unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

