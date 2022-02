Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ”Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN), principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din Bucuresti si unul dintre cei mai importanti producatori de energie electrica la nivel national, anunta initierea demersurilor de stingere a tuturor obligatiilor…

- Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, a anuntat ca sunt ”sistate irevocabil negocierile” demarate cu Primaria Capitalei pentru transferul ELCEN catre Termoenergetica, pentru ca municipalitatea nu a indicat sursele de finantare a transferului afacerii.

- Ce parere are ministrul Energiei cand vede ca peste 1.000 de blocuri din București nu au apa calda? „(Ofteaza) Sincer sa fiu, imi pare rau. Imi pare rau de acest lucru. Imi pare rau ca Termoenergetica nu reuseste sa rezolve problema țevilor sparte pana la urma, ca e o problema de tevi sparte.…

- Intr-un raport anual publicat vineri, Consiliul de Supraveghere a Stabilitații Financiare din Statele Unite, sau FSOC, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la adoptarea de monede stabile și alte active digitale . In ceea ce privește monedele stabile, FSOC a spus ca increderea consumatorilor…

- Magistratii au avut ieri termen, dar au amanat judecarea pana la sosirea in tara a acuzatului. Pana la aducerea in tara a lui Ahmed Sami el-Bourkadi, studentul marocan suspectat de uciderea unui coleg de an de la UMF si a prietenei acestuia, procedurile judiciare se desfasoara si fara el. Magistratii…

- Elon Musk este nemultumit de lipsa de progrese ale SpaceX in dezvoltarea motoarelor Raptor, destinate rachetei Starship, si a transmis angajatilor ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, transmite CNBC, citat de news.ro El a descris situatia dificila la o zi dupa Ziua Recunostintei,…

- Legea pentru ratificarea Acordului de imprumut (Finanțare aditionala pentru Proiectul privind reforma sistemului sanitar – imbunatațirea calitații și eficienței sistemului sanitar) dintre Romania și BIRD a fost dezbatuta și aprobata fara obiecții de Senat in calitate de camera decizionala, a anunțat…

- Termoenergetica si ELCEN au finalizat cu succes Testul investitorului prudent, respectiv Testul creditorului privat si pot demara procesul de absorbtie, esential pentru rezolvarea problemei apei calde in Bucuresti, informeaza Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN.