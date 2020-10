Stiri pe aceeasi tema

- SICKOTOY lanseaza piesa Touche, feat. Misha Miller, artista din Republica Moldova a carei voce se aude pe hit-ul Smoke me. Colaborarea celor doi artiști contureaza o piesa dinamica, misterioasa, care da un vibe efervescent. Mesajul transmis prin versuri expune incercarea gasirii unei soluții de a ieși…

- Fetele de la BLACKPINK sunt ocupate ca niște albinuțe. In cateva saptamani va aparea documentar despre ele pe Netflix și vineri iși lanseaza primul album, așa ca au postat deja tracklist-ul. Pe acest album va fi inclusa și piesa lor in colaborare cu Selena Gomez – Ice Cream pe care o puteți asculta…

- Dupa lansarea single-urilor “Pa Mi” și “Slow Dance”, Gran Error revine cu inca o piesa cu sound captivant: “MEZZANINE”! O piesa efervescenta, cu un ritm ce da dependența și o voce ispititoare, cea mai recenta lansare Gran Error nu permite vibe-uri negative, așa cum exprima și versurile piesei. Apasa…

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numeste ”Scara 2, etajul 7” si care a fost compusa si produsa de Carla's Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artistii au mai colaborat pentru „Secrete” si „Cum ne noi”.

- Melodia „Dynamite” a grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare si a devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard. Noua piesa a BTS, cantata in limba engleza, a fost lansata in noaptea de vineri spre sambata impreuna cu…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Global Records anunța ca este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia,…