SICKOTOY cucerește topurile muzicale naționale și internaționale cu piesele sale! SICKOTOY este unul dintre cei mai apreciați producatori muzicali din Romania, cu un succes rasunator și la nivel internațional. Pentru o ințelegere in profunzime a diverselor culturi și a muzicii, a calatorit foarte mult și și-a petrecut timpul studiind și documentandu-se in permanența. Alex Cotoi, producatorul care se afla in spatele proiectului SICKOTOY, are in portofoliul sau numeroase colaborari cu artiști din țara și din strainatate și este caștigatorul unui premiu Grammy pentru „The Best Latin, Rock & Urban Alternative Album“, obținut in urma colaborarii cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa: eurostat SALARIUL MINIM: Luxemburg- €2142 Irlanda- €1656 Olanda- €1636 Marea Britanie- €1599 Belgia- €1594 Germania - €1584 Franța - €1539 Spania- €1050 Slovenia- €941 Grecia - €758…

- Europa vrea sa primeasca turiști pana la inceputul verii, conform ministrilor de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene..Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate…

- Potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, luni dimineața erau, pe plan mondial, 4.194.047 de cazuri de infecție cu coronavirus , 283.992 de persoane decedate de COVID-19 și 1.499.427 de persoane care au trecut cu bine peste infecția cu SARS-CoV-2. Cea mai dramatica situație este…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat, anunța agerpres.ro. Aproximativ un sfert (24,7%) din PIB-ul UE…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat. Potrivit Eurostat, Produsul Intern Brut al Romaniei a fost in 2019…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat. Aproximativ un sfert (24,7%) din PIB-ul UE a fost generat de Germania,…

- Peste 230 de medici din linia intai (ATI, boli infectioase, pneumologi), din care 70 din diaspora, s-au alaturat, pana in prezent, proiectului Reteaua de Solidaritate. Zeci de ghiduri medicale si protocoale din intreaga lume au fost incluse in biblioteca de resurse, multe dintre ele fiind puse la dispozitia…

- "Trebuie sa lucram la un instrument de debitare comun emis de o institutie europeana pentru a ridica fonduri pe piata, in favoarea tuturor statelor membre, pentru a face fata pagubelor cauzate de coronavirus", au subliniat liderii intr-o scrisoare adresata miercuri presedintelui Consiliului European,…