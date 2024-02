Stiri pe aceeasi tema

- Un incident destul de grav s-a produs, miercuri, in trafic, pe strazile din Timișoara. Șicanat de alt șofer, un barbat a sunat la poliție. Oamenii legii l-au gasit pe șoferul teribilist. Este vorba despre un tanar care a consumat substanțe interzise inainte sa urce la volan.

- In aceste zile, polițiștii buzoieni au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 50 de ani, din Mihailești, cu privire la faptul ca a avut un incident in trafic cu un alt sofer si a observat ca acesta avea asupra lui o arma. Imediat dupa sesizare, cu ajutorul semnalmentelor oferite de persoana vatamata,…

- In cursul zilei de azi, 26 decembrie a.c., in jurul orelor 11.20, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana Timișoara, au oprit pentru control pe strada Cloșca din municipiu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 37 de ani, ce se afla insoțit de catre un alt barbat in varsta de 49 de ani.…

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu. Traficul rutier este blocat. Polițiștii rutieri au intervinit la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20, dupa ce soferul de camion s-ar fi inecat cu o bomboana in timp ce conducea. Astfel, camionul scapat de sub control a intrat pe un trotuar si a lovit trei oameni. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care era preot catolic,…

