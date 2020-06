Organizatia Europeana pentru cele mai bune destinatii (EBD), care se incadreaza in Reteaua EDEN a Comisiei Europene, a intocmit o lista a celor mai sigure 20 de destinatii pentru calatorii si turism, dupa pandemia de coronavirus. Conform listei preluate de Forbes, printre locațiile din Polonia, Croatia, Grecia, Portugalia, apare și orașul Sibiu, singura destinatie din […] The post Sibiul, “un oraș din Transilvania”, este printre cele mai sigure 20 de destinații de calatorie post-coronavirus. Care sunt celelalte locații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…