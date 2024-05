Indicele prosperității din UE: România este pe locul 25 din 27 de state Romania se afla pe locul 25 din cele 27 de state ale Uniunii Europene intr-un clasament al prosperitații, realizat de grupul bancar Erste și care ia in calcul parametri economici și de dezvoltare sociala. Pe primele trei locuri din UE sunt Suedia, Irlanda și Danemarca. Statele de pe ultimele doua locuri sunt Bulgaria și Grecia. […] The post Indicele prosperitații din UE: Romania este pe locul 25 din 27 de state appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

