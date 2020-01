Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost lovit de catre o mașina, in aceasta seara, pe DN 14B, in comuna Micasasa din județul Sibiu, la ieșirea spre Blaj. Mai mulți cetațeni din județul Sibiu au primit pe telefon un mesaj RO-ALERT prin care se anunța prezența unui urs in zona DN14B. Deși inițial nu se cunoștea starea animalului,…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Un accident ingrozitor s-a produs in seara zile de ieri pe o strada din municipiul Balți. Doi tineri au fost loviți in plin de o mașina. In urma impactului, fata de 19 ani a murit pe loc, scrie presa regionala. Tanarul a fost transportat in secția de reanimare…

- Cornel Galeș s-ar fi stins din viața astazi, in urma unui accident de mașina petrecut in Spania, la doar 60 de ani. Fostul regretatei artistei de muzica populara Ileana Ciuculete se mutase din țara in urma cu peste un an, alaturi de iubita lui, Viviana.

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…

- Un pui de urs a fost accidentat de catre un autoturism joi seara, pe E60, in județul Mureș. Un alt urs a fost lovit in aceasta seara de mașina. In urma impactului violent animalul a decedat pe loc. „Un urs a fost lovit de mașina in localitatea Gaiești (Acațari) pe E60. Din primele informații ursul este…