Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Echipajele de prim ajutor prezente in Piata Victoriei au acordat ingrijiri medicale unui numar de 36 persoane, dintre care doar doua persoane au dorit transportul la spital, intre acestea fiind si doi jandarmi raniti dupa ce manifestantii au aruncat cu diverse obiecte.

- Președintele social-democraților, Liviu Dragnea, le cere românilor din Diaspora care vor participa vineri la mitingul anti-PSD din Piața Victoriei sa protesteze pașnic, precizând ca jandarmii sunt pregatiți sa intervina în orice situație.

- Traficul rutier este oprit pe DN1, in judetul Alba, pe sensul de mers catre Cluj-Napoca, in urma unui accident rutier produs in zona localitatii Dumbrava, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe DN1 pe sensul de mers Alba Iulia catre Cluj-Napoca,…

- Doua persoane au fost ranite ușor in urma unui accident rutier produs pe DN1 pe sensul de mers Alba Iulia – Cluj-Napoca, in zona localitații Dumbrava, sambata dimineața. Traficul este blocat. Potrivit INFOTRAFIC, in jurul orei 8:00, doua persoane au fost ranite ușor in urma unei coliziuni frontale intre…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit frontal cu un microbuz la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea.Accidentul rutier s-a produs duminica, pe DN 7, la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea, peste pod.Potrivit purtatorului…

- Aproape 2.000 de persoane care protesteaza la adresa Guvernului s-au strans, marți seara, in Piața Mare, din centrul municipiului Sibiu, de unde au plecat in marș pe principalele bulevarde din oraș. Manifestantii au plecat din Piata Mare, din centrul municipiului, avand in intenție sa strabata cei peste…

- Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura Penala. La Iasi, citeva sute de persoane s-au adunat in Piata Unirii, unde scandeaza lozinci impotriva guvernantilor. Si in Piata Victoriei din capitala protesteaza citeva sute de persoane.…