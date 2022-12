Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut, vineri, presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski sa intervina pentru revizuirea Legii minoritatilor nationale, care a fost adoptata recent de Rada Suprema a Ucrainei si care afecteaza dreptul copiilor romani din aceasta tara de a invata in limba materna, anunta PSD intr-un comunicat oficial. Liderul PSD arata ca unul dintre motivele […] The post Și Marcel Ciolacu ii cere lui Zelenski revizuirea Legii privind minoritațile din Ucraina, care afecteaza comunitatea romaneasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…