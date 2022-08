Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a suferit prima infringere in actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa noastra a cedat pe teren propriu in fața cehilor de la Viktoria Plzen, scor 1-2, in prima manșa din turul 3 preliminar al competiției. Returul se va juca pe 9 august, ora 20:00, pe Stadion mesta Plzne - Plzen.

- Sheriff Tiraspol a remizat 0-0 cu echipa slovena Maribor in prima manșa din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 26 iulie, ora 20:00, pe stadionul Zimbru din Chișinau. Invingatoarea dublei manșe va accede in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar echipa invinsa iși…

- Sheriff Tiraspol continua astazi aventura europeana. Dupa ce a trecut de bosniacii de la HSK Zrinjski, campioana Moldovei va lupta in aceasta seara, de la ora 21:15, pentru un loc in turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Tiraspolenii vor juca turul contra formației NK Maribor, Slovenia, pe stadionul…

- Sheriff Tiraspol a invins-o pe echipa din Bosnia si Hertegovina, HSK Zrinjski Mostar, cu scorul 1-0. Formatia antrenata de specialistul croat Stjepan Tomas s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, citat…

- Sheriff Tiraspol a invins HSK Zrinjski cu scorul general 1-0 și s-a calificat in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Moldovei va juca cu caștigatoarea meciului Maribor (Slovenia) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus). Partida tur va avea loc in deplasare pe 19/20 iulie, iar returul este programat…

- Sheriff Tiraspol incepe astazi o noua aventura europeana. Campioana Moldovei va lupta in aceasta seara, de la ora 21:00, pentru un loc in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Tiraspolenii vor juca turul contra formației HSK Zrinjski Mostar, Bosnia și Herțegovina pe stadionul HSK Zrinjski din Mostar.

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, vrea sa ii calce pe urma lui Sheriff Tiraspol, revelația sezonului trecut in fotbalul european. Sheriff Tiraspol a luat prin surprindere lumea fotbalului și s-a calificat in premiera in grupele Ligii Campionilor. Mai mult, campioana Republicii…