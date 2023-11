Stiri pe aceeasi tema

- Imprumutul oferit de Castlelake va refinanta si va inlocui un contract de credit de finantare al companiei de 7,7 miliarde de coroane (707,6 milioane de dolari) incheiat cu fonduri gestionate de Apollo Global Management, a spus compania. ”Prin incheierea acestui acord de investitii, SAS face urmatorul…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat, joi, ca se asteapta in acest an la venituri de cel putin sase miliarde de dolari, temperand estimarile pe fondul cererii mai reduse pentru vaccinurile COVID-19, dar se asteapta la redresarea vanzarilor in 2025, transmite Reuters. Compania a raportat…

- Actiunile Chevron au scazut vineri cu 5,4% in urma publicaerii rezultatelor financiare. ”A fost un trimestru zgomotos, cu costuri fara numerar provocatee in primul rand de ceva ce am numit efecte temporale”, a declarat directorul financiar Pierre Breber intr-un interviu, citand marfurile de petrol si…

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

- Ca rezultat al unui defect care ar putea duce la craparea componentelor motorului, pe care RTX l-a descris pentru prima data in iulie, compania estimeaza acum ca va scoate 600 pana la 700 de motoare de pe avioane pentru inspectii si va consemna un cost de 3 miliarde de dolari in trimestrul al treilea…

- Firmele de lux din SUA au fost in mod constant in urma firmelor europene, limitandu-le capacitatea de a concura mai bine. Grupul european LVMH, cotat la bursa din Paris, detine 75 de marci, inclusiv firma americana de bijuterii Tiffany si casele de moda Louis Vuitton si Dior. Acordul de joi va aduce…

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a anuntat joi ca va achizitiona compania canadiana Inversago Pharma, printr-o tranzactie de 1,07 miliarde de dolari, care include dezvoltarea unui regulator de apetit, transmite Reuters, potrivit news.ro.Inversago este o companie privata care dezvolta…

