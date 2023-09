Stiri pe aceeasi tema

- Zi de zi, "afacerea Negreira" alimenteaza și mai multe controverse in Spania, in urma dezvaluirii ca Barcelona a platit timp de 17 ani un șef al Comisiei Tehnice a Arbitrilor (o suma totala de 7,5 milioane de euro). Parchetul a adus acuzații de corupție continua impotriva clubului catalan. Procurorii…

- baniRezultatul activitatilor derulate pe linia prevenirii si sanctionarii faptelor de evaziune fiscala, in primele opt luni din 2023, s-a concretizat prin recuperarea unor prejudicii in valoare de 1.993.250 de lei, activitațile de urmarire penala fiind derulate in 153 de dosare penale. Capitolul combaterea…

- Un procuror iberic a depus o a doua plangere fiscala impotriva cantareței columbiene Shakira, acuzand-o ca a fraudat statul spaniol cu 6,6 milioane de euro (7,0 milioane de dolari) in 2018, potrivit unei cereri adresate instanței de ancheta, consultata marți, 26 septembrie, de catre Reuters.Cunoscuta…

- Dupa ce a fost inșelata și parasita de fotbalistul Gerard Pique, Shakira a primit toata compasiunea intregii lumi. Acum insa s-ar putea lupta cu un al doilea proces in Spania, fiind acuzata ca ar datora milioane de euro fiscului.

- La cererea DNS Brașov, cunsocutul om de afaceri Calin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii il acuza pe afacerist de evaziune fiscala, dar și de constituirea unui grup infracțional organizat.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv incetarea procesului penal impotriva lui Ilie Nita, fost senator ALDE de Suceava si fost vicepresedinte al CJ Suceava, acuzat de operatiuni incompatibile cu functia, evaziune fiscala si fals in declaratii, fiind anulata o condamnare de 8 ani si…

- Anunț neașteptat facut de Marcel Ciolacu in plin scandal privind reformele fiscale pe care guvernul vrea sa le impuna pentru reducerea deficitului bugetar. Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca industria tutunului are "evaziune zero" in Romania."Este impresionanta tehnologia de varf pe care…

- Un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Sectorul 4 au facut 9 percheziții domiciliare și au pus in executare doua…