- Doua persoane, sot si sotie, au decedat intr-un accident de circulatie produs, sambata dimineata, pe DN2A, in localitatea Misleanu, in urma coliziunii dintre o autoutilitara si un autoturism, traficul rutier fiind blocat in zona, informeaza Agerpres. „In aceasta dimineata, in jurul orei 07,15, pe DN…

- La o aruncatura de baț de Slobozia, in drum spre Iazu, un fermier ialomițean a decis sa achiziționeze un tun antigrindina. George Mihai a luat decizia dupa ce in 2019 o vijelie i-a provocat o paguba de 250 mii de lei. «Firmele de asigurari din Romania nu au planuri de asigurari pentru culturi! In aceste…

- Liberalii se reunesc, duminca, în ședința Consiliului Național care are ca rol demararea procedurilor pentru alegerile interne și stabilirea datei congresului partidului. Dupa Ludovic Orban, se așteapta ca și premierul Florin Cîțu sa-și anunțe candidatura pentru funcția de președinte al…

- La finele saptamanii precedente, Arena TenisCon din Slobozia a gazduit «Cupa Sarapac», competiție adresata categoriilor 10, 14 și 18 ani. La competiție au participat peste 100 de copii din Brașov, București, Constanța, Braila, Galați și Ialomița. Au fost, ca de obicei, rezultate notabile ale tenismenilor…

- Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, la nivelul județului Ialomița, procentul de imunizare este de 17,04%. Problema o reprezinta mediul rural, acolo unde numarul persoanelor vaccinate se menține scazut. Se cauta soluții Campania de vaccinare…

- Iulian Teodosiu, 26 de ani, va participa la prima sa ediție de Jocuri Olimpice, dupa ce sambata a caștigat trei dueluri la turneul de la Madrid Romanul a trecut pe tabloul turneului preolimpic de la Madrid de Ivan Mandov (Bulgaria) cu 15-7, de Enver Yildirim (Turcia) cu 15-3 și in finala de Andriy Yagodka…

- Programate a se incheia la jumatatea acestei luni, lucrarile de reabilitare a podului peste raul Ialomița, din zona Cartierului Bora al Sloboziei, se amana pana la finalul lunii iunie 2021. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, din cadrul Companiei Naționale de Administrare…