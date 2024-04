Vine asfaltul și pe strada ta. Primăria Craiova a emis autorizațiile de construire Incepe șantierul pe strazile Craiovei, Primaria Craiova a emis autorizațiile de construire. Alte strazi din Craiova pavate cu piatra cubica, piatra de rau sau de pamant urmeaza sa fie modernizate. Unele dintre aceste strazi au ramas in aceasta stare din perioada comunista. Autoritatile locale au decis ca a venit si randul lor sa fie asfaltate. Prin urmare, pentru prima data din existenta acestor artere de circulatie aici se va turan covor asfaltic. Asfaltare Pe lista modernizarii se regasesc strazi precum: strada Maslinului, aleea 1 Primaverii, strada Macului, strada Viilor. Lucrarile se fac prin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

