Sfaturi pentru a vă menține în siguranță cauciuciurile de iarnă Iarna a venit iar zapada va face in curand parte din decor. Este important sa te asiguri ca mașina ta are cauciucuri sigure și pregatite. Indiferent daca ai cauciucuri noi ori cauciucuri second hand nu mai conteaza. Important este sa te bazezi pe ele la drum de iarna. Siguranța este scopul tau principal! Iata in cele ce urmeaza cateva sfaturi utile cu privire la anvelopele de iarna pentru a te asigura ca iși fac treaba cu brio in acest sezon: Verifica banda de rulare a anvelopei Banda de rulare a cauciucurilor permite vehiculului sa adere la drum in mod corespunzator… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii au inceput sa monteze cauciucurile de iarna, insa exista cateva aspecte pe care trebuie sa le ia in considerare. Registrul Auto Roman are pe site-ul institutie, o informare prin care arata ce criterii trebuie sa indeplineasca anvelopele. „Textul Ordonantei Guvernului nr.5/2011, prin care se…

- Cea mai frecvența greșeala pe care o fac șoferii este sa considere ca denumirea comerciala de "all season" insemna automat ca anvelopa poate fi folosita și iarna, și vara. De fapt, pe o anvelopt de iarna trebuie sa apara literele M si S, sub forma: M+S, M.S. sau M&S (M - mud/noroi, S - snow/zapada). Anvelopele…

- Este bine-cunoscut faptul ca anvelopele sunt o nevoie semnificativa pentru mașini, indiferent de sezon, intrucat acestea ne pot oferi condiții sigure de calatorie. Siguranța pe care anvelopele de calitate o ofera nu este doar pentru șofer sau pentru ceilalți pasageri ai mașinii, ci pentru totalitatea…

- Anvelopele de iarna sunt facute pentru condiții meteorologice sub 7 grade C și sunt destinate in principal pentru zapada și gheața. Deși cele standard sunt perfecte pentru utilizarea pe tot parcursul anului, aceste anvelope de iarna pot oferi mai multa aderența in condiții alunecoase, lucru benefic…

- Depozitarea anvelopelor, considerata de o buna parte dintre șoferi, ca fiind un lucru banal și prea puțin important, trebuie facuta cu atenție pentru a nu le deteriora. Acest lucru este recomandat sa se faca ținand cont de anumite aspecte, evitand astfel degradarea acestora. Specialiștii Vadrexim ne…

- Anvelopele de iarna sunt concepute pentru a oferi tracțiune și control in lunile reci de iarna. In toate țarile europene și in multe alte state de pe glob, anvelopele de iarna sunt obligatorii atunci cand temperaturile scad sub 7 grade Celsius. Inclusiv in zonele in care iernile sunt mai blande, sunt…

- Acum, odata cu venirea toamnei, temperaturile incept ușor, ușor sa scada. Tocmai din acest motiv, daca te numeri printre cei care au nevoie de un nou set de anveolpe iarna, trebuie sa știi ca este important sa optezi pentru produse de calitate și de preferat, dedicate pentru sezonul rece. Așadar, daca…