Sfaturi de la hoți: Puneți bijuteriile în frigider, să le feriți de incendiu Un roman de 26 de ani și iubita sa italianca au fost arestati dupa ce au dat de furca autoritatilor din Italia. Aceștia au folosit o metoda mai putin obisnuita cu ajutorul careia au jefuit mai multi oameni, informeaza stiridiaspora.ro . Cea care i-at dat in vileag este o batrana de peste 90 de ani din din Chiusi (Siena). Cuplul amintit pacalea victimele, convingandu-le sa-și puna bunurile, bijuteriile și banii in frigider, pentru a le feri de un eventual incendiu, ei sustinand ca ar fi angajați ai serviciului public de gaze. „Puneți bijuteriile in frigider, sa le feriți de incendiu”, le-ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

