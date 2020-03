Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat astazi un pachet de investiții in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE in 14 proiecte mari de infrastructura din 7 state membre. Statele beneficiare sunt: Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania,Spania. Proiectele acopera mai multe domenii-cheie,…

- Milioane de oameni din Romania și din mai multe țari din Europa dar și din Israel, Australia, Noua Zeelanda, Satele Unite sau Japonia respira astazi un aer mai sanatos, iar numeroase afecțiuni respiratorii au fost ameliorate sau chiar vindecate cu ajutorul acestor aparate. Atunci cand intrebi pe cineva…

- Vama belgiana a anuntat vineri confiscarea, in regiunea portului Anvers (nord), a 126 de milioane de tigari contrafacute, un trafic atribuit unei singure filiere si cu o potentiala eludare de taxe datorate fiscului de 65 de milioane de euro, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Este vorba de cea mai…

- Cu excepția DS (+17%), celelalte branduri din grupul PSA au inregistrat scaderi ale vanzarilor globale in 2019, dupa cum urmeaza: Peugeot (-16%), Citroen (-5%), Opel/ Vauxhall (-5.9%). Per total, grupul PSA a vandut 3.49 de milioane de unitați in 2019, cu 10% mai puțin fața de recordul din 2018, pe…

- Sindromul ''burnout'', cunoscut si sub denumirea de epuizare vitala, din cauza caruia persoanele afectate se simt excesiv de obosite, lipsite de energie, demoralizate si iritabile, ar putea fi asociat cu o afectiune cu potential letal, conform unui studiu realizat in Statele Unite,…

- Bugetul județului pe anul acesta este cu peste 20 de procente mai mic, fața de anul 2019, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. „Din pacate, toate previziunile mele au devenit oficiale. Bugetul anului 2020 e in suma neta mai…

- Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a acordat companiei BT Microfinantare (BT Mic), membra a Grupului Financiar Banca Transilvania, un al doilea imprumut in lei, echivalentul a 7 milioane de euro,...

- Antreprenorii ruși cumpara masiv vaci pentru lapte din Europa, avand drept scop dezvoltarea sectorului zootehnic, asigurarea cererii interne, dar și exportul produselor lactate. In acest mod, Rusia planifica sa produca lactate proprii, fara a fi necesar importul din Europa, acum interzis din cauza…