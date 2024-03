Romania mai are huila pentru 25 de ani și lignit pentru 100 de ani, dar in cațiva ani va inchide definitiv producția de carbune. Un document de la Ministerul Energiei spune ce va aparea in loc. Dupa 2030, Romania va putea vorbi la trecut despre producția de carbune și despre cea de generare de curent din huila și lignit. Conform Planului Național Integrat pentru Energie și Clima (PNIESC), minele de lignit din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) se vor inchide etapizat, dupa cum urmeaza: 2026: Cariera Jilț Sud 2027: Cariera Pinoasa 2028: Cariera Rovinari 2029: Cariera Roșia 2030: Cariera…