Sfarsitul razboiului comercial? China reduce taxele pentru peste 850 de produse de import, incepand din 1 ianuarie China va reduce taxele la peste 850 de produse incepand cu 1 ianuarie 2020, cu scopul de "a impulsiona importurile si a promova dezvoltarea coordonata a comertului", a anuntat agentia nationala de stiri Xinhua, citata de EFE.



Printre produsele care vor beneficia de aceasta masura se numara carnea de porc congelata, componente de inalta tehnologie, precum echipamentele de testare a semiconductorilor si cipurile de memorie, si medicamente pentru diabet si astm.



"Ajustarile vor fi facute pentru a impulsiona importurile, a promova dezvoltarea coordonata a comertului si a avansa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

