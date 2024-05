Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina reprezinta unul dintre cele mai tensionate conflicte din Europa de Est, in ultimii ani. Originea acestui conflict poate fi atribuita unei serii de evenimente care au avut loc incepand cu anul 2014, cand Rusia a anexat Crimeea și a sprijinit separatiștii proruși in regiunile…

- „Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al Romaniei, pe care toți trebuie sa-l susținem”, a spus Nicolae Ciuca . Afirmația a fost facuta in cadrul discursului ținut la ședința festiva a Parlamentului, cu ocazia marcarii…

- Suedia, care a fost neutra din punct de vedere militar timp de doua secole, a aderat la NATO, o decizie determinata chiar de invazia Rusiei in Ucraina. Uite ca la suedezi nu funcționeaza propaganda rusa, unde Alianța Nord-Atlantica nu reprezinta o „sperietoare” și „aducatoare de razboaie” ca pentru…

- ''Atunci cand presedintele Putin si-a lansat invazia (in Ucraina) in urma cu doi ani, el voia mai putina NATO si mai mult control asupra vecinilor lui. El voia sa distruga Ucraina ca stat suveran, dar a esuat. NATO este mai mare si mai puternica'', a spus Stoltenberg intr-o conferinta de presa comuna…

- Peste 20.000 de militari din 13 tari au inceput in nordul extrem al Europei un exercitiu militar de anvergura, denumit Nordic Response 2024, de aparare impotriva unui atac ipotetic asupra teritoriului NATO, a informat dpa, preluata de Agerpres. La exercitii – in orasul Alta, in nordul extrem al Norvegiei…

- Peste 20.000 de militari din 13 tari au inceput in nordul extrem al Europei un exercitiu militar de anvergura, denumit Nordic Response 2024, de aparare impotriva unui atac ipotetic asupra teritoriului NATO, informeaza joi dpa. La exercitii – in orasul Alta, in nordul extrem al Norvegiei – participa…

- Soldații din 13 state-membre și partenere ale NATO se pregatește sa participe la exercițiul Nordic Response 2024, parte a exercițiilor Steadfast Defender, care va avea loc in Norvegia, Finlanda și Suedia. Exercițiul se va axa pe apararea colectiva și se va desfașura in perioada 3-14 martie. Acesta va…

- Obținerea aprobarii din partea parlamentului ungar a fost ultimul obstacol pentru aderarea Stockholmului la NATO. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a vizitat vineri Budapesta pentru a discuta despre cooperarea in domeniul apararii și securitații cu omologul sau maghiar, Viktor Orban.Candidatura…