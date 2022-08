Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit la Strașeni. Un șofer de 30 de ani a murit dupa ce a ajuns cu microbuzul intr-un copac. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, la ora 1:00, in apropierea localitații Cojușna.

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Arges au facut un control la statia Fuel One din Cateasca, judetul Arges, dupa ce un sofer a semnalat faptul ca o pompa de combustibil functiona in continuare, desi rezervorul…

- Doua fete de 14 si 17 ani au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Braila de catre un sofer de Audi, care circula cu mare viteza. Fetele s-ar fi angajat in traversarea strazii pe rosu, informeaza reporterul Observator Adrian Obreja. The post Doua fete de 14 si 17 ani, spulberate pe o trecere din…

- Un motoclist din Bucuresti a ajuns la spital, fdupa ce un sofer neatent l-a accidentat pe DN 66 Bumbești-Jiu, judetul Gorj. Poliția Orașului Bumbești-Jiu a fost sesizata prin apelul unic 112, cu privire la faptul ca pe DN 66 Bumbești-Jiu s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele…

- Accident de circulație, marți dupa-masa, in Piața Badea Carțan din Timișoara. Un tanar de 26 de ani, motociclist, a ajuns la spital dupa ce un șofer nu i-a acordat prioritate. Conducatorul auto voia sa intoarca in intersecție.

- Protagonistul accidentului petrecut marți seara in municipiul Suceava, in centrul orașului, in dreptul fostei autogari, a fugit dupa ce a intrat cu BMW-ul intr-un stalp. Fuga acestuia a fost surprinsa de o camera de supraveghere, concluzia fiind ca respectivul s-a descurcat mai bine la alergat ...

- Aseara, la ora 21.30, Poliția Orașului Bocșa a fost sesizata prin apelul 112 despre faptul ca pe strada 1 Decembrie 1918 s-a produs un accident rutier, conducatorul unei motociclete fiind ranit. Din cercetarile efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit ca in timp ce un conducator auto de 53…

- Patru polițiști din Gorj sunt cercetați de procurori pentru tentativa de omor, dupa ce au batut cu salbaticie un reținut pentru a-l determina sa le ofere informații, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…