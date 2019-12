SFÂNTUL ȘTEFAN. Ce NU ar trebui să faci ASTĂZI. Tradiţii, obiceiuri și superstiții Pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, al carui nume inseamna ”cununa lui Dumnezeu”. Sfantul Ștefan era tanar, frumos, bun orator și un remarcabil psiholog, un om cu o personalitate puternica. A predicat invațaturile lui Iisus și a atras atenția fariseilor, astfel ca a fost condamnat […] Citește SFANTUL ȘTEFAN. Ce NU ar trebui sa faci ASTAZI. Traditii, obiceiuri și superstiții in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parohia Ortodoxa Romana Cosbuc, Primaria Comunei Cosbuc, Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" in colaborare cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud organizeaza Festivalul de colinde, traditii si obiceiuri de Craciun "Colindul sfant si bun" Editia a VIII-a.…

- In ziua Sfantului Nicolae este bine sa fii darnic si iubitor cu cei din jurul tau. Zgarcenia nu doar ca este considerata un pacat, dar il manie pe Sfantul saracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul ar fi o nuielusa. Citeste si SFANTUL NICOLAE 2019. Traditii si obiceiuri…

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…

- Noaptea de Sfantul Andrei (29-30 noiembrie) este considerata de mulți echivalentul Halloween-ului romanesc, datorita mai multor tradiții și superstiții legate de sarbatoarea Sfantului Andrei. Citeste Mesaje de Sfantul ANDREI. Urari, felicitari și SMS-uri pentru Andrei, Andi, Andreea, Andra, Andrada…

- Sute de mii de romani isi serbeaza onomastica sambata, 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Sfantul Andrei este cunoscut ca Ocrotitorul Romaniei si este considerat apostolul romanilor sau crestinatorul poporului roman. Noaptea Sfantului Andrei, traditii romanesti In noaptea Sfantului Andrei fetele mari…

- FOTO – Arhiva Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana. Lipsiți de copii, dar cu credința in Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca…

- Pe 14 noiembrie este lasatul secului, caci incepe Postul Craciunului in acest an, ce ține 40 de zile pana in Ajunul sarbatorii Nașterii Domnului. Incepand cu prima zi a postului, adica din 15 noiembrie, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou.

- Sambata, 2 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de toamna. Sarbatoarea celor care nu mai sunt printre noi este extrem de importanta și se ține de catre credincioși prin rugaciune. Pentru ca nu se știe…