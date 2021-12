SFÂNTUL ȘTEFAN 2021. Cele mai sensibile mesaje de Sfântul Ștefan, sărbătorit în a treia zi de Crăciun SFANTUL ȘTEFAN 2021. Potrivit traditiei iconografice, SFANTUL STEFAN era tanar, frumos, cu un suflet deosebit. Profund, bun orator și un remarcabil psiholog, Sfantul Ștefan era inzestrat cu un sentiment religios exceptional de cald si de puternic. Rar puteai intalni un suflet atat de delicat pentru un om cu o personalitate atat de puternica. Consecvent, ceea ce rostea prin cuvant indeplinea prin fapta.Sfantul Ștefan l-a cunoscut bine pe Hristos, iar școala și-a facut-o la picioarele Mantuitorului. Datorita credinței sale, Sfantul a putut savarși minuni și semne mari.SFANTUL STEFAN a predicat invațaturile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

