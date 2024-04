Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o fireasca succesiune duhovniceasca cu fagaduința incredințata de conținutul celei dintai duminici a Postului Paștelui, Biserica ne statornicește astazi trecerea catre bucuria pascala prin evocarea Teologului Luminii celei necreate. A Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. A parintelui…

- Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul inestimabil al Vieții Preaiubiți prieteni…! De 70 de ani ma pregatesc pentru aceasta zi și, cu ajutorul lui Dumnezeu, azi, 29 Martie, indictionul 2024, am desprins din calendarul de suflet al vieții mele fila cu numarul 70. Daca ma intrebați cum am ajuns la raspantia…

- Orașul Buhuși a fost gazda unei noi ediții a “Marșului pentru Viața” in anul 2024, eveniment ce a avut loc in data de 24 martie. Cu binecuvantarea IPS Parinte Arhiepiscop Ioachim și cu ajutorul bunului Dumnezeu, participanții s-au adunat pentru a da marturie vie despre importanța și sensul creștin al…

- Prima Duminica a Postului Mare este numita ”a Ortodoxiei”. Instituita in anul 843, deci la incheierea framantatei epoci a celor șapte Sinoade ecumenice, ea are rolul de a ne invața despre icoane, despre adevarata inchinare, despre sfințenie și sfințire, despre rolul și puterea de a marturisi pentru…

- Un copil este cea mai de preț comoara pentru un parinte, și orice copil traiește și lupta pentru copilul sau. Pentru un copil nu este nimic mai intens și mai amarnic ca nedreptatea. Așa este și pentru familia Nedelcu care se confrunta cu o mare incercare a vieții pe care le-a dat-o Dumnezeu. Sabina…

- In seara zilei de sambata, 24 februarie 2024, a debutat perioada liturgica a Triodului. Anul bisericesc este imparțit in trei mari perioade: a Triodului, a Penticostarului și a Octoihului, acestea gravitand in jurul Praznicului Invierii Domnului. Perioada Triodului, numita și perioada prepascala, se…

- Suntem purtați spre Ierusalimul Ceresc, intr-o calatorie duhovniceasca a virtuților, deschizand timpul Triodului. A acelui interval liturgic și bisericesc, legat indisolubil de Inviere prin cuvant (stihuri, canoane), cant (genuri melodice contrastante) și lecții de viața. Biserica ne statornicește inainte,…

- In activitatea publica a lui Isus, vestirea Imparației lui Dumnezeu a fost mereu insoțita de semne vizibile, mai ales de vindecarea celor bolnavi și eliberarea celor posedați de diavol. Boala și suferințele oamenilor ocupau un loc deosebit intr-o zi obișnuita din viața lui Isus. Suferința este o experiența…