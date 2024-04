Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania, joi seara, la ora 22:26. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la o adancime de 74,2 km. Cutremurul, cu o magnitudine de 2,1 grade, s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36 km NV de Focșani,…

- Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,9, s-a produs, marti, la ora locala 15:12, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 140 km in apropierea urmatoarelor…

- Cutremurul cu magnitudinea de 4,3 s-a produs joi, 29 februarie, la ora 11.25, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 140 de kilometri. Tototdata, potrivit…

- Cutremur in Romania, sambata dimineața, la ora 4:56. Un seism de 2,3 grade s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 17,8 km. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 41 km V de Focșani, 55 km N de Buzau, 73 km E de Sfantu-Gheorghe, 82 km E de…

- UPDATE! „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 64 de ani, din Vrancea, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe sensul opus de mers, de catre un barbat […]…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de vant valabila in zece județe din țara pana joi dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzau, Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava. In Carpații Orientali, vantul va avea intensificari cu…